«Реал» войдет в гонку за Холанда лишь при одном условии

В приоритете у «сливочных» – подписание Мбаппе

Эрлинг Холанд / фото - BVB

Мадридский «Реал» интересуется нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом, сообщает издание AS.

Но «сливочные» не собираются тратить сумасшедшие суммы на подписание футболиста. Во фронт-офисе «бланкос» решили, что вступят в гонку за игрока, только если он сам выявит желание играть за мадридский гранд.

Боссы «королевского клуба» осознают, что не способны тягаться с «Манчестер Сити» или ПСЖ в финансовом плане. Но если Холанд лично отдаст предпочтение «Реалу», то они будут готовы и выплатить существенные комиссионные агенту (в СМИ звучала сумма около 40 миллионов евро) и предоставить форварду внушительную зарплату.

Тем не менее, приоритетом №1 у «сливочных» является подписание Килиана Мбаппе из ПСЖ. Француз скорее всего перейдет в «Мадрид» на правах свободного агента, но из-за жеребьевки Лиги чемпионов трансфер игрока пришлось отложить до весны.