Полевой игрок вынужденно занял место в воротах и не пропустил от «Реала»
«Реал» вскоре сможет вернуться на «Сантьяго Бернабеу»
Стадион с 2019 года был закрыт на реконструкцию
12:37
Фото - Getty Images
Мадридский «Реал» в скором времени вернется на «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, «сливочные» смогут проводить домашние матчи на этом стадионе, начиная с 11 сентября. В этот день команда проведет поединок четвертого тура Примеры против «Сельты».
Отметим, что ранее «Реал» принимал соперников на арене «Альфредо Ди Стефано». С 2019 года «Сантьяго Бернабеу» был закрыт на рекострукцию.
Напомним, «Реал» интересуется партнером Зинченко по «Манчестер Сити».
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