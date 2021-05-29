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«Реал» вступил в переговоры с Конте о двухлетнем контракте

Специалист может довольно быстро вернуться к работе
Футбол Примерa (Испания)
10:42
«Реал» вступил в переговоры с Конте о двухлетнем контракте
Антонио Конте / Фото - Getty Images

Итальянский специалист Антонио Конте может продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом в своем твиттере сообщил журналист Николо Скира.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес провел переговоры с тренером. Ему был предложен двухлетний контракт.

Отмечается, что «Реал» является приоритетным вариантом для специалиста. Однако на него выходили также два других клуба.

Конте покинул «Интер» по окончании сезона. С «нерадзурри» итальянец стал победителем Серии А.

Ранее защитник Давид Алаба стал игроком «Реала».

Сергей Стаднюк
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Теги

Антонио Конте Реал Мадрид (футбол) Флорентино Перес

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