Официально. Давид Алаба – игрок «Реала»
«Реал» вступил в переговоры с Конте о двухлетнем контракте
Специалист может довольно быстро вернуться к работе
10:42
Антонио Конте / Фото - Getty Images
Итальянский специалист Антонио Конте может продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом в своем твиттере сообщил журналист Николо Скира.
По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес провел переговоры с тренером. Ему был предложен двухлетний контракт.
Отмечается, что «Реал» является приоритетным вариантом для специалиста. Однако на него выходили также два других клуба.
Конте покинул «Интер» по окончании сезона. С «нерадзурри» итальянец стал победителем Серии А.
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