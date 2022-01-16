«Реал» выиграл Суперкубок Испании в матче с двумя пенальти и удалением

«Сливочные» выиграли свой 12-й трофей

фото - Real Madrid CF

В матче за Суперкубок Испании в Арабских Эмиратах между собой сошлись «Реал» и «Атлетик Бильбао».

Счет в пользу мадридцев на 32-й минуте открыл Лука Модрич, ударив точно в «девятку».

Во второй половине встречи «сливочные» удвоили свое преимущество. Удар с пенальти реализовал Карим Бензема.

Под конец встречи Эдер Милитао сыграл рукой в своей штрафной, за что был удален с поля, а ворота «бланкос» был назначен пенальти. Но Тибо Куртуа смог отразить удар от Рауля Гарсии.

«Реал» выиграл свой 12-й Суперкубок Испании в истории. Больше – только у «Барселоны», у которых 13 трофеев.

Суперкубок Испании, финал

«Атлетик Б» – «Реал» 0:2

«Атлетик»: Унаи Симон, Де Маркос, Мартинес, Йерай Альварес, Баленсиага (Берчиче, 58), Дани Гарсия, Саррага (Весга, 58), Сансет (Рауль Гарсия, 58), Беренгер (Уильямс, 46), Уильямс, Муниаин (Серрано, 81).

«Реал Мадрид»: Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос, Каземиро, Васкес (Начо, 90), Бензема, Винисиус Жуниор (Марсело, 86), Родриго (Вальверде, 64).

Предупреждения: Дани Гарсия (77), Йерай Альварес (90).

Удаление: Милитао (87).