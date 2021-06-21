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«Реал» выставил Варана на трансфер

Легендарная связка Варан-Рамос покидает Мадрид вместе
Футбол Евро-2020
08:40
«Реал» выставил Варана на трансфер
Рафаэль Варан / фото - Eurosport

«Реал Мадрид» считает, что французский защитник Рафаэль Варан хочет покинуть клуб, и уже выставил игрока на трансфер, сообщает АВС.

Клуб сделал игроку предложение нового контракта с повышенной зарплатой, но ни игрок, ни его агенты не ответили «сливочным».

Президент «бланкос» Флорентино Перес воспринял это как сигнал к действию: 28-летний француз выставлен на трансфер, и за его подписью уже выстроились в ряд топ-клубы Европы. За игроком охотятся ПСЖ, «Челси», «Манчестер Сити» и их соседи из «Юнайтед».

Ранее в СМИ была информация, что Варан может отправится в Париж и войти в сделку по переходу форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Сливочные» не хотят уговаривать француза остаться, ведь в клубе и так есть качественные центральные защитники: Давид Алаба, Начо Фернандес и открытие прошедшего сезона Эдер Милитао. Также из аренды вернется Хесус Вальехо, который станет четвертым игроком в ротации центра обороны.

Напомним, ранее клуб покинул партнер Варан по центру защиты – многолетний капитан «Реала» Серхио Рамос.

Павел Харченко
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Теги

Рафаэль Варан Давид Алаба Серхио Рамос

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