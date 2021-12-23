«Реал» заберет бразильца из «Боруссии» и отдаст его одному из конкурентов

Игрок не получает практики в Германии

Рейньер / фото - Managing Madrid

Мадридский «Реал» зимой планирует досрочно прекратить арендное соглашение Рейньера Жезуса с дортмундской «Боруссией», сообщает Todofichajes.

Боссы испанского гранда недовольны малым количеством игрового времени у их игрока и хотят отправить его в клуб, где тот будет получать регулярную практику. Следующим местом трудоустройства для 19-летнего вингера может стать «Реал Сосьедад». К тому же, баскскую команду может покинуть Аднан Янузай, который готов отправиться в «Вест Хэм» на замену Андрею Ярмоленко.

После 19-ти туров «Сосьедад» занимает 6-е место в таблице Примеры, имея равенство по очкам с мадридским «Атлетико».



В текущем сезоне Рейньер провел на поле лишь 275 минут, за которые так и не успел отметиться результативными действиями. Бразилец перешел в «Реал» летом 2019-го года из «Фламенго» за 30 миллионов евро.

Напомним, дубль Бензема помог «Реалу» уйти в отрыв в испанской лиге.