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«Реал» забил «Леванте» 3 мяча, но не смог одержать победу

Команды показали результативную игру
Футбол Примерa (Испания)
07:59
«Реал» забил «Леванте» 3 мяча, но не смог одержать победу
Фото: пресс-служба Реала

В матче 2-го тура чемпионата Испании «Реал» сыграл вничью с «Леванте».

Команда Анчелотти открыла счет довольно быстро – уже на 5-й минуте отличился Бэйл.

В начале второго тайма «Леванте» нанес двойной удар: Рохер и Кампанья забили с разницей в 11 минут.

«Реал» отыгрался усилиями Винисиуса Жуниора, но «Леванте» на 78-й минуте снова вышел вперед. Команду Анчелотти спас Жуниор, который на 85-й установил окончательный счет – 3:3. Это первая потеря очков «Реала» в нынешнем сезоне.

Примера, 2-й тур

«Леванте» – «Реал» 3:3

Голы: Рохер, 46, Кампанья, 57, Пьер, 79 – Бэйл, 5, Жуниор, 73, 85

«Леванте»: Фернандес, Мирамон, Везу, Робер, Клерк, Мелеро (Мартинес, 66), Радоя, Кампанья (Барди, 78), Де Фрутос (Энрик Франкеса, 86), Рохер Марти (Мальса, 67), Моралес (Кантеро, 79).

«Реал»: Куртуа, Васкес (Карвахаль, 65), Милитао, Начо, Алаба, Вальверде (Йович, 82), Каземиро, Иско (Асенсио, 59), Бэйл (Родриго, 59), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 59).

Предупреждения: Клерк (28), Мелеро (41), Кампанья (58), Милитао (58), Родриго (90).

Удаление: Фернандес (87).

Петр Приходько
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Леванте

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