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«Реал» задоволений грою Луніна з «Атлетико», але відправить українця в ще одну оренду

«Вершкові» поступилися в мадридському дербі
Футбол Примерa (Испания)
22:10
«Реал» задоволений грою Луніна з «Атлетико», але відправить українця в ще одну оренду
Фото: Реал

Вчора, 8 травня, відбувся дебют голкіпера «Реалу» Андрія Луніна в Прімері в складі «вершкових».

Українець отримав одну з кращих оцінок у команді в матчі з «Атлетико» (0:1), а також задовольнив своєю грою тренерський штаб. Але це йому не допомогло – «галактікос» розглядають варіант з черговою орендою українця, повідомляє DefensaCentral.

Після завершення сезону Карло Анчелотті обговорить цей варіант з Луніним. Найбільш вірогідним варіантом є «Еспаньол», основний голкіпер якого Дієго Лопес близький до завершення кар’єри.

Українець розчарований ганьбою армії рашистів на параді.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Андрей Лунин

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