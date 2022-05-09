«Нельотна погода». Лунін розчарований ганьбою другої армії світу
«Реал» задоволений грою Луніна з «Атлетико», але відправить українця в ще одну оренду
«Вершкові» поступилися в мадридському дербі
22:10
Фото: Реал
Вчора, 8 травня, відбувся дебют голкіпера «Реалу» Андрія Луніна
в Прімері в складі «вершкових».
Українець отримав одну з кращих оцінок у команді в матчі з «Атлетико» (0:1), а також задовольнив своєю грою тренерський штаб. Але це йому не допомогло – «галактікос» розглядають варіант з черговою орендою українця, повідомляє DefensaCentral.
Після завершення сезону Карло Анчелотті обговорить цей варіант з Луніним. Найбільш вірогідним варіантом є «Еспаньол», основний голкіпер якого Дієго Лопес близький до завершення кар’єри.
Українець розчарований ганьбою армії рашистів на параді.
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