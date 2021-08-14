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«Реал» заплатит за Мбаппе 150 миллионов. Но только при одном условии

Все зависит от Эдгора
Футбол Примерa (Испания)
17:28
«Реал» заплатит за Мбаппе 150 миллионов. Но только при одном условии
Килиан Мбаппе / фото - AS

«Реал» не оставляет надежд подписать Килиана Мбаппе. По информации портала AS, сейчас все зависит от продажи хавбека Мартина Эдгора.

В случае, если «сливочные» смогут продать полузащитника за 50 миллионов евро, то руководство клуба готово будет выложить за французского форварда 150 миллионов евро.

Это максимальная сумма, которую «Реал» готов потратить на трансфер Мбаппе. Также потенциальной сделке могут помочь продажи форвардов Луки Йовича и Мариана Диаса.

Напомним, «Реал» опроверг выход клуба из Ла Лиги.

Михаил Рыбак
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Килиан Мбаппе

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