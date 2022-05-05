Зінченко не потрапив до основого складу «Манчестер Сіті» на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з «Реалом»
«Реал» зіграє у своєму 17-му фіналі Ліги чемпіонів
Мадридці перемагали у більшості вирішальних матчів
07:36
Фото: twitter.com/realmadrid
Мадридський «Реал», перемігши «Манчестер Сіті», вийшов у свій 17-й фінал в історії Ліги чемпіонів та Кубка чемпіонів.
У 13 фіналах з 17 іспанський клуб неодмінно перемагав.Також цікаво, що у фіналах «Реал» двічі зустрічався з цьогорічним фіналістом «Ліверпулем» і наразі рахунок протистоянь 1:1. Останній раз ці команди змагалися за корону кращого клубу Європи у 2018 році у Києві на НСК «Олімпійський» і тоді іспанці перемогли з рахунком 3:1.
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