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«Реал» знайшов альтернативу Холанду. Однак Перес сумнівається в доцільності трансфера

«Вершковим» не вдається підписати зіркового норвежця
Футбол Примерa (Испания)
20:25
«Реал» знайшов альтернативу Холанду. Однак Перес сумнівається в доцільності трансфера
Ромелу Лукаку / Фото - weaintgotnohistory.sbnation.com
Нападник лондонського «Челсі» Ромелу Лукаку може стати гравцем мадридського «Реалу». Про це повідомляє Defensa Central.

Президент «вершкових» Флорентіно Перес вважає, що 28-річний футболіст збірної Бельгії може стати заміною Ерлінгу Холанду, трансфер якого не вдається провернути.

Однак Перес сумнівається в доцільності трансфера. Він не впевнений, що Лукаку відповідає рівню «Реала».

Сам футболіст хоче залишити лондонський клуб. За словами його агента, гравець завжди мріяв грати за мадридців.

Угода Лукаку з «Челсі» розрахована до літа 2026 року. Тransfermarkt оцінює його у 85 мільйонів євро.

В поточному розіграші АПЛ на рахунку Лукаку 5 голів в 23 матчах АПЛ. 

Раніше повідомлялося, що Лукаку не має наміру переходити до «Мілану» або «Ньюкаслу».
Владимир Кириченко
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Теги

Ромелу Лукаку Реал Мадрид (футбол) Эрлинг Холанд Флорентино Перес

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