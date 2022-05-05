Лукаку не бажає переходити до «Мілану» або «Ньюкаслу»
«Реал» знайшов альтернативу Холанду. Однак Перес сумнівається в доцільності трансфера
«Вершковим» не вдається підписати зіркового норвежця
20:25
Ромелу Лукаку / Фото - weaintgotnohistory.sbnation.comНападник лондонського «Челсі» Ромелу Лукаку може стати гравцем мадридського «Реалу». Про це повідомляє Defensa Central.
Президент «вершкових» Флорентіно Перес вважає, що 28-річний футболіст збірної Бельгії може стати заміною Ерлінгу Холанду, трансфер якого не вдається провернути.
Однак Перес сумнівається в доцільності трансфера. Він не впевнений, що Лукаку відповідає рівню «Реала».
Сам футболіст хоче залишити лондонський клуб. За словами його агента, гравець завжди мріяв грати за мадридців.
Угода Лукаку з «Челсі» розрахована до літа 2026 року. Тransfermarkt оцінює його у 85 мільйонів євро.
В поточному розіграші АПЛ на рахунку Лукаку 5 голів в 23 матчах АПЛ.
Раніше повідомлялося, що Лукаку не має наміру переходити до «Мілану» або «Ньюкаслу».
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