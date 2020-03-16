«Реал» договорился о новом контракте с Модричем

Хорватский хавбек еще минимум на сезон останется в рядах мадридцев





Лука Модрич / Фото - thetimes.co.uk

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич договорился с боссами клуба о продлении соглашения. Об в этом Twitter сообщил инсайдер Фабрицио Романо.





35-летний останется в стане «сливочных» еще как минимум на один сезон. Осталось лишь дождаться официального объявления о сделке.





В нынешнем опытный хорват сыграл 34 матча во всех турнирах, записав на свой счет 4 гола и 4 ассиста.



