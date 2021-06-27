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«Реалу» пришлось отказаться от идеи продать или отдать в аренду Лунина
Ранее планировалось, что украинец продолжит карьеру в «Гранаде»
11:09
Андрей Лунин / Фото - Реал Мадрид
Голкипер «Реала» Андрей Лунин не отправиться в «Гранаду» на правах аренды. Об этом сообщает Marca.
Вопреки ранее публикуемой информации, источник утверждает, что новый главный тренер испанского клуба Роберто Марено не видит украинца в составе своей команды. Он намерен усилиться вратарем «Ромы» Пау Лопесом.
Сам Лунин не против остаться в роли дублера Тибо Куртуа. Голкипер не желает покидать «сливочных» текущим летом.
Ранее Лунин вместе с «Реалом» начал подготовку к новому сезону.
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