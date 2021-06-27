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«Реалу» пришлось отказаться от идеи продать или отдать в аренду Лунина

Ранее планировалось, что украинец продолжит карьеру в «Гранаде»
Футбол Примерa (Испания)
11:09
«Реалу» пришлось отказаться от идеи продать или отдать в аренду Лунина
Андрей Лунин / Фото - Реал Мадрид

Голкипер «Реала» Андрей Лунин не отправиться в «Гранаду» на правах аренды. Об этом сообщает Marca.

Вопреки ранее публикуемой информации, источник утверждает, что новый главный тренер испанского клуба Роберто Марено не видит украинца в составе своей команды. Он намерен усилиться вратарем «Ромы» Пау Лопесом.

Сам Лунин не против остаться в роли дублера Тибо Куртуа. Голкипер не желает покидать «сливочных» текущим летом.

Ранее Лунин вместе с «Реалом» начал подготовку к новому сезону.

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол) Гранада

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