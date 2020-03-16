Дубли Ибрагимовича и Ребича помогли «Милану» разгромить «Кротоне»
Ребича дисквалифицировали на 2 матча Серии А
Хорватский хавбек «Милана» неуважительно высказался в адрес рефери
16 марта 16:22
Анте Ребич / Фото - beinsportsХавбека «Милана» Анте Ребича дисквалифицировали на два матча Серии А. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Хорватский полузащитник был удален под занавес матча 27-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (0:1).
Наказание 2-матчевой дисквалификацией связано с неуважительными высказываниями в адрес рефери Фабрицио Паскуа.
Голкипер «россонери» Джанлуиджи Доннарумма оштрафован на 10 тысяч евро за оскорбления и угрозы членам скамейки запасных неаполитанской команды.
Ранее сообщалось, что форвард «Сантоса» Кайо Жорже в летнее трансферное окно может пополнить ряды «Милана».