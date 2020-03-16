Ребича дисквалифицировали на 2 матча Серии А

Хорватский хавбек «Милана» неуважительно высказался в адрес рефери



Анте Ребич / Фото - beinsports

Хавбека «Милана»дисквалифицировали на два матча Серии А. Об этом сообщаетХорватский полузащитник был удален под занавес матча 27-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (0:1).Наказание 2-матчевой дисквалификацией связано с неуважительными высказываниями в адрес рефериГолкипер «россонери»оштрафован на 10 тысяч евро за оскорбления и угрозы членам скамейки запасных неаполитанской команды.Ранее сообщалось, что форвард «Сантоса»