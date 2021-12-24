Ребров раскритиковал тактику Де Дзерби в «Шахтере»
Ребров: «Агенты сейчас руководят футболом»
Тренер «Аль-Айна» считает, что методы привлечения игроков в команды изменились
14:33
Сергей Ребров / Фото: Динамомания
Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров в шоу «Бомбардир» высказался о современных методах привлечения футболистов в команды.
«Иностранцы не понимают, зачем им нужен тест Купера. Ты дашь им этот тест, а через пять минут он сойдет и скажет, что у него что-то болит. Его не заставишь бежать. Сейчас в футболе немного другие методы. Это очень большой бизнес.
С приходом такого количества агентов в футбол... Они руководят футболом. Если игроку что-то не нравится, агент сразу готов найти ему другу команду. А когда мы бегали терпели тест Купера, у нас не было никаких агентов. Знали, что мы или здесь, или нигде. Сейчас же немного другая ситуация».
Ранее Ребров заявил, что был готов работать со сборной Украины.