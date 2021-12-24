Ребров: «Агенты сейчас руководят футболом»

Сергей Ребров / Фото: Динамомания

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров в шоу «Бомбардир» высказался о современных методах привлечения футболистов в команды.

С приходом такого количества агентов в футбол... Они руководят футболом. Если игроку что-то не нравится, агент сразу готов найти ему другу команду. А когда мы бегали терпели тест Купера, у нас не было никаких агентов. Знали, что мы или здесь, или нигде. Сейчас же немного другая ситуация».