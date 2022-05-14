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Ребров: «Білоруси – порядні люди. У них немає імперських амбіцій, як у росіян. Тож жодних претензій»

Український спеціаліст висловився стосовно участі сусідньої держави у війні проти України
Футбол Украинские легионеры
10:09
Ребров: «Білоруси – порядні люди. У них немає імперських амбіцій, як у росіян. Тож жодних претензій»
Сергій Ребров / Фото - newsfounded.com
Головний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров висловився щодо втручання білорусі у війну проти України.

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«Уряд однозначно. З території Білорусі, як читав, випустили сотні ракет. Заходили війська. Але народ солідарний із Україною. Були приклади партизанської боротьби. Деякі білоруси поїхали воювати за нашу країну. Білоруси – порядні люди. У них немає імперських амбіцій, як у росіян. Тож жодних претензій».


«У мене чимало знайомих, причому не лише у спорті. У київському «Динамо» грав із Сашком Хацкевичем та Валиком Белькевичем, братами [Володимиром та Михайлом] Маковськими. Ми разом билися на полі. З Олександром пов'язувався після початку війни. Вдячний усім за підтримку».


Напередодні Ребров став чемпіоном ОАЕ разом з «Аль-Айном».
Владимир Кириченко
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