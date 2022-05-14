Ребров привів «Аль-Айн» до чемпіонства в ОАЕ
Ребров: «Білоруси – порядні люди. У них немає імперських амбіцій, як у росіян. Тож жодних претензій»
Український спеціаліст висловився стосовно участі сусідньої держави у війні проти України
10:09
Сергій Ребров / Фото - newsfounded.comГоловний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров висловився щодо втручання білорусі у війну проти України.
Ви звинувачуєте білорусів у війні?
«Уряд однозначно. З території Білорусі, як читав, випустили сотні ракет. Заходили війська. Але народ солідарний із Україною. Були приклади партизанської боротьби. Деякі білоруси поїхали воювати за нашу країну. Білоруси – порядні люди. У них немає імперських амбіцій, як у росіян. Тож жодних претензій».
«У мене чимало знайомих, причому не лише у спорті. У київському «Динамо» грав із Сашком Хацкевичем та Валиком Белькевичем, братами [Володимиром та Михайлом] Маковськими. Ми разом билися на полі. З Олександром пов'язувався після початку війни. Вдячний усім за підтримку».
Напередодні Ребров став чемпіоном ОАЕ разом з «Аль-Айном».
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