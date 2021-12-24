Ребров: «Готов был уехать из «Аль-Айна. Здесь не так как в Европе»

Тренер рассказал о проблемах в клубе на начальном этапе

Фото: UEFA Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал, что был готов покинуть команду после нескольких недель. «Здесь на начальной стадии руководители стараются сами решать, кого приглашать. На начальном этапе у меня был конфликт с «Аль-Айном». Проблема была не в том, что появилось предложение от сборной, а в том, что у меня не было коммуникации с руководством клуба. Был большой конфликт из-за подбора игроков. Из-за этого я был готов уехать. На тот момент руководители не очень корректно себя вело по отношению к главному тренеру. Как сейчас? Когда есть результат, всегда все довольны. Здесь абсолютно не так, как в Европе. Рассказывать не хочу, но все совсем по-другому. Хотя не скажу, что в «Ференцвароше» я был очень доволен тем, как принимались решения».

Также Ребров рассказал, что был готов возглавить сборную Украины.