Ребров рассказал, почему украинские тренеры не востребованы в Европе
Ребров: «Готов был уехать из «Аль-Айна. Здесь не так как в Европе»
Тренер рассказал о проблемах в клубе на начальном этапе
Фото: UEFA
Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал, что был готов покинуть команду после нескольких недель.
«Здесь на начальной стадии руководители стараются сами решать, кого приглашать. На начальном этапе у меня был конфликт с «Аль-Айном». Проблема была не в том, что появилось предложение от сборной, а в том, что у меня не было коммуникации с руководством клуба. Был большой конфликт из-за подбора игроков. Из-за этого я был готов уехать.
На тот момент руководители не очень корректно себя вело по отношению к главному тренеру. Как сейчас? Когда есть результат, всегда все довольны. Здесь абсолютно не так, как в Европе. Рассказывать не хочу, но все совсем по-другому. Хотя не скажу, что в «Ференцвароше» я был очень доволен тем, как принимались решения».
Также Ребров рассказал, что был готов возглавить сборную Украины.
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