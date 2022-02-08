Ребров: «Кто-то радуется жребию, но Шотландия – это далеко не подарок»

Сергей Ребров / Фото - Аль-Айн

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров оценил шансы сборной Украины пробиться на чемпионат мира-2022.

В Украине точно будет огромный ажиотаж вокруг этого плей-офф. Перед матчами с таким накалом я всегда говорю футболистам – поменьше читайте и смотрите новости, сосредоточьтесь на подготовке. Я считаю, что психологический фактор может стать основным.

Да, нам могли попасть Италия или Португалия, но играть с Шотландией на выезде – очень непросто. Нужно быть готовым к тому интенсивному футболу, который показывает эта команда. Особенно дома. Впрочем, у нашей сборной есть свои сильные качества, и она может их использовать. Считаю, что украинцы заслужили право сыграть в этих стыковых поединках.

Улучшилась ли игра при Петракове? Я не люблю подобных сравнений. Задача пробиться в плей-офф была достигнута – и это самое главное. Теперь нужно идти дальше, а не говорить, что плохо, а что хорошо. У первой сборной страны всегда есть цель – добиваться результата. И если он есть, то пути его достижения обсуждать не стоит.

Хорошо ли, что количество легионеров растет? Безусловно. И меня радует, что украинцы теперь едут в ведущие лиги Европы, хотя чемпионаты Бельгии или, предположим, Венгрии тоже идут им на пользу. Это тоже достаточно сильные турниры. Там футболисты могут развиваться, и это плюс для национальной сборной, ведь раньше в команде не было большой конкуренции.