Ребров: «Лобановский – наша легенда, но у меня немного другие принципы работы»

Сергей Ребров / Фото - Аль-Айн

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров в интервью программе «Бомбардир» прокомментировал мнение о том, что Валерию Лобановскому было сложно работать в ОАЭ.

Здесь все совсем по-другому. Здесь ты не можешь создать конкуренцию как в Украине. Здесь ты должен использовать местных игроков, они достаточно обидчивы. Ты должен им объяснять, сам находить у них мотивацию.

Методы Лобановского были другими. Не могу сказать, что он совсем не общался с игроками. Но мы его уважали, потому что требования, которые он нам предъявлял – давали результат.

Здесь ты начинаешь с нуля. Начинаешь строить какие-то отношения. До твоего прихода в команду не факт, что игроки тебя уважают. Они тебя уважают, когда ты им что-то рассказываешь, это дает плоды, и они понимают, видят на поле, что это им помогает.