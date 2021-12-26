Ребров: «Лобановский – наша легенда, но у меня немного другие принципы работы»
Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров в интервью программе «Бомбардир» прокомментировал мнение о том, что Валерию Лобановскому было сложно работать в ОАЭ.
Вообще Лобановский – наша легенда, но мои принципы работы немного другие. Я беру многое от всех тренеров. Знаю о времени моей работы с Лобановским. Мы его очень уважали. Требования, которые были, мы выполняли беспрекословно. На это у него были рычаги влияния, чтобы мы все это воспринимали и добивались результата за счет нашей сумасшедшей физической формы, нашей сумасшедшей конкуренции в команде.Ранее Ребров заявил, что люди в украинском футболе работают хорошо.
Здесь все совсем по-другому. Здесь ты не можешь создать конкуренцию как в Украине. Здесь ты должен использовать местных игроков, они достаточно обидчивы. Ты должен им объяснять, сам находить у них мотивацию.
Методы Лобановского были другими. Не могу сказать, что он совсем не общался с игроками. Но мы его уважали, потому что требования, которые он нам предъявлял – давали результат.
Здесь ты начинаешь с нуля. Начинаешь строить какие-то отношения. До твоего прихода в команду не факт, что игроки тебя уважают. Они тебя уважают, когда ты им что-то рассказываешь, это дает плоды, и они понимают, видят на поле, что это им помогает.
Комментарии 0