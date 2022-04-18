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Ребров: «Луческу — це не все «Динамо». Лише українці мають вирішувати долю своєї збірної.»

«Динамо» не відпускає своїх футболістів до національної команди через благодійні матчі
Футбол Сборная Украины
19:30
Ребров: «Луческу — це не все «Динамо». Лише українці мають вирішувати долю своєї збірної.»
Сергей Ребров

Екс-гравець та тренер «Динамо» Сергій Ребров прокоментував скандальну ситуацію, яка наразі відбувається у київській команді:

— Благодійні матчі Динамо та Шахтаря, ви за ними стежите?

— Звісно, ​​стежу та, звісно, ​​ці поєдинки важливі. Я бачу атмосферу, яка панує на стадіонах. Знаю, що там збирають кошти, які йдуть на допомогу всій Україні. Та й самі ігри досить цікаві. Футболісти демонструють дух нашої країни. Важливо, що ще й перемагають.

— Ці матчі підуть на користь і збірній України. Але мені здається, що дехто трохи заграється. Ви так не вважаєте?

— Рішення Динамо не відпускати своїх гравців у той термін,який визначив головний тренер збірної України, невірне та негарне. Це особисто моя думка. Я поважаю київське Динамо, я поважаю Мірчу Луческу, який багато зробив для команди, але зараз головне завдання всієї футбольної України зовсім інше…

Не знаю, як у тій ситуації, що склалася в країні, зіграє команда Олександра Петракова, але кожен, хто займається футболом в Україні, має створити всі умови для того, щоб збірна провела якісну підготовку до матчу і з Шотландією, а потім, сподіваюся, і з Уельсом. Благодійні заходи дуже важливі, але всі ми розуміємо, що таке виступ на чемпіонаті світу. Особливо зараз.

Не має значення, хто тренер збірної України — він тренер головної команди країни, і йому треба допомагати. А ще — довіряти. Я ще раз наголошую на тому, що поважаю Луческу, але він — клубний тренер. До того ж — не українець. І до того ж — не відповідальний за результат збірної.

Не уявляю, як можна готуватися до матчів без 11-х гравців Динамо. Це неможливо. Під'їдуть згодом? А що тоді скажуть футболісти Шахтаря? Так, легіонери приїдуть після закінчення свого сезону, але ж без них теж треба щось награвати, напрацьовувати, доводити інформацію. Я читав, що розглядається варіант із викликом гравців молодіжної збірної. Так тоді зруйнується підготовка одразу двох команд, в яких є турнірні завдання.

— Як би ви вчинили у цій ситуації?

— А як може вчинити будь-який українець? Збірна завжди має бути на першому місці, а коли клуб не бере участі у змаганнях, то чи варто про це взагалі говорити? Аргументи Динамо я не сприймаю лише тому, що тільки головному тренеру збірної краще знати, як йому готувати свою команду, а ті матчі, які спланували динамівці, треба просто віддати збірній. Гадаю, що суперники не будуть проти ігор із національною командою.

Прикро, що наш футбол не може об'єднатися навіть під час війни. Дуже прикро. Матчі збірної — це дуже важливий саме об'єднуючий фактор. Зараз не той час, коли треба продовжувати з'ясовувати стосунки з УАФ, згадувати якісь образи.

— Вас не дивує, що Динамо займає таку позицію у ситуації, коли перебуває за кордоном на особливих правах?

— Мені дуже шкода футболістів. Я впевнений, що Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Георгій Бущан та інші просто живуть цим матчем проти Шотландії. Сподіваюся, що жодного покарання щодо гравців не буде, і сторони знайдуть спільну мову.

Я вкотре скажу, що поважаю Мірчу Луческу, але він — це не все Динамо. Вважаю, що зараз лише українці мають вирішувати долю своєї збірної. Це моя точка зору, а у керівництва клубу може бути інша.    

— Добре знаючи людей, які очолюють клуб, як ви вважаєте, вони можуть змінити своє рішення?

— Не мені це вирішувати, я просто висловив свою думку. На щастя, у нас вільна країна, і кожен має право на свій погляд.


 

Источник: zbirna.com
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Теги

Сергей Ребров Мирча Луческу Динамо Киев Игорь Суркис Александр Петраков

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