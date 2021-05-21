Ребров в ближайшее время отправится на переговоры в АЕК
Ребров может возглавить один из клубов ОАЭ
Украинский наставник близок к переезду в Азию
08:37
Сергей Ребров / Фото - 112.internationalГлавный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров может переехать в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает UAEkick.
Как утверждает источник, клуб «Аль-Айн» близок к тому, чтобы заключить соглашение с украинским специалистом. О подробностях переговоров пока не сообщается.
Ранее президент «Ференцвароша» Габор Кубатов рассказал о том, что Ребров подал в отставку еще в феврале этого года, сообщив через своего агента, что покинет чемпиона Венгрии по завершении сезона.
Отметим, что «Аль-Айн» 13 раз выигрывал чемпионат ОАЭ, 7 раз становился обладателем Кубка и 5 – Суперкубка ОАЭ. В 2003 году выигрывал азиатскую Лигу чемпионов, а в 2018 – вышел в финал Клубного чемпионата мира, где проиграл «Реалу» (1:4).
Напомним, что Ребров ранее был у руля аравийского «Аль-Ахли».
Ранее стало известно, что Ребров в ближайшее время должен отправиться в Афины на переговоры с греческим АЕК.
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