Ребров может возглавить турецкий гранд

На место у руля клуба также претендуют наставник Германии и экс-тренер «Боруссии»

Сергей Ребров / Фото: Ференцварош

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров стал еще одним кандидатом на пост главного тренера «Фенербахче», сообщает Fanatik.



Среди других претендентов на эту должность – Эмре Белезоглу, Йоахим Лев, Златко Далич и Люсьен Фавр.

Клуб завершил чемпионат Турции на третьем месте, что позволило команде выйти в Лигу Конференций. Напомним, что украинского специалиста хочет заполучить греческий АЕК.

Контракт 46-летнего украинца с венгерским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Напомним, что президент «Ференцвароша» заявил, что украинец ищет новое место работы.