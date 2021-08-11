Ребров начал сбор с «Аль-Айном». Петраков согласился возглавить сборную

Главный кандидат на должность наставника «сине-желтых» не расторг контракт с клубом из ОАЭ

Сергей Ребров / Фото - Аль-Айн

Сборная Украины пока остается без главного тренера. Первым кандидатом на должность рассматривался Сергей Ребров.

Однако специалист в среду, 11 августа, начал сбор с «Аль-Айном», об этом сообщает пресс-служба клуба. Значит ли это, что контракт с ним не будет расторгнут, пока неизвестно.

تدريبات اليوم الأول في معسكر دبي #نادي_العين pic.twitter.com/8SU1aLXL6e — نادي العين (@alainfcae) August 11, 2021

Если же ситуация сложится именно таким образом, сборную на правах исполняющего обязанности согласился возглавить Александр Петраков. Он будет руководить командой до конца отборочного цикла на чемпионат мира-2022.

Ранее сообщалось, что Исполком УАФ перенесен на 17 августа. На его заседании должны были утвердить нового главного тренера национальной команды.

Напомним, Петраков руководил сборной Украины до 20 лет, выигравшей чемпионат мира 2019 года в Польше.