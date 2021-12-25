Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Ребров: «Не вижу регресса украинского футбола»

Отечественный специалист признался, что следит за событиями на родине
Футбол Украинская Премьер-лига
07:46
Ребров: «Не вижу регресса украинского футбола»
Сергей Ребров / Фото - Аль-Айн

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров в интервью программе «Бомбардир» признался, что следит за украинским футболом и не считает, что его уровень ощутимо опустился.

Конечно, я слежу за украинским футболом. Разница во времени не дает возможности смотреть прямые трансляции, но утром я смотрю в повторе достаточно много матчей.

Я не вижу ни регресса, ни улучшения. Думаю, украинский футбол остался на том же уровне. Когда я работал в Украине, в клубах были квалифицированные легионеры. Сейчас много легионеров, но их квалификация, как по мне, недостаточная, чтобы создавать конкуренцию нашим топ-командам. Я не вижу, что наш футбол лучше или хуже. Мне нравится смотреть и следить за украинским футболом.

Когда поднимется «Металлист», а власть в Украине поменяется и опять поменяется руководители в каких-то клубах. Никто не знает, что будет в будущем. У нас футбол в основном зависит от политики в стране. Сейчас президент Украины интересуется футболом и уделяет ему достаточное внимание, но что будет дальше, никто не знает.

Ребров также заявил, что агенты сейчас руководят футболом.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сергей Ребров Аль-Айн

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ребров признался, что хотел продолжить работать в «Ференцвароше»
Ребров признался, что хотел продолжить работать в «Ференцвароше»
Футбол Украинские легионеры
09:39
Ребров: «Готов был уехать из «Аль-Айна. Здесь не так как в Европе»
Ребров: «Готов был уехать из «Аль-Айна. Здесь не так как в Европе»
Футбол В мире
24 декабря 16:10
Ребров рассказал, почему украинские тренеры не востребованы в Европе
Ребров рассказал, почему украинские тренеры не востребованы в Европе
Футбол Украинские легионеры
24 декабря 14:41
Ребров: «Агенты сейчас руководят футболом»
Ребров: «Агенты сейчас руководят футболом»
Футбол Украинские легионеры
24 декабря 14:33
Ребров раскритиковал тактику Де Дзерби в «Шахтере»
Ребров раскритиковал тактику Де Дзерби в «Шахтере»
Футбол Украинские легионеры
24 декабря 13:38
Ребров: «Я был бы рад работать в национальной команде. Я патриот Украины»
Ребров: «Я был бы рад работать в национальной команде. Я патриот Украины»
Футбол Украинские легионеры
24 декабря 13:25

Новости: Футбол

«Шахтер» без Бога. «Сассуоло» отказал в продаже экс-подопечного Де Дзерби
«Шахтер» без Бога. «Сассуоло» отказал в продаже экс-подопечного Де Дзерби
Серия А (Италия)
10:29
Палкин объяснил причину ухода главного селекционера «Шахтера»
Палкин объяснил причину ухода главного селекционера «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
10:01
Месси назвал игрока, которому боялся посмотреть в глаза в раздевалке
Месси назвал игрока, которому боялся посмотреть в глаза в раздевалке
Лига 1 (Франция)
09:50
Ребров признался, что хотел продолжить работать в «Ференцвароше»
Ребров признался, что хотел продолжить работать в «Ференцвароше»
Украинские легионеры
09:39
Лопетеги подпишет в «Севилью» своего любимчика из «Реала» и сборной Испании
Лопетеги подпишет в «Севилью» своего любимчика из «Реала» и сборной Испании
Примерa (Испания)
09:39
Ротань: «Диктовали соперникам условия во всех матчах, кроме игры с Францией»
Ротань: «Диктовали соперникам условия во всех матчах, кроме игры с Францией»
Сборная Украины
09:17
Стремительное падение. Леву после сборной Германии предложили контракт в Турции
Стремительное падение. Леву после сборной Германии предложили контракт в Турции
В Европе
08:57
«Бавария» зимой выложит 50 миллионов евро за вингера «Лидса»
«Бавария» зимой выложит 50 миллионов евро за вингера «Лидса»
Бундеслига (Германия)
08:39
Тренер «Шахтера»: «Не хватило удачи в Юношеской лиге UEFA»
Тренер «Шахтера»: «Не хватило удачи в Юношеской лиге UEFA»
Лига чемпионов UEFA
08:33
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
26
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
7
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
12
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Все новости