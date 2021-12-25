Ребров: «Не вижу регресса украинского футбола»

Сергей Ребров / Фото - Аль-Айн

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров в интервью программе «Бомбардир» признался, что следит за украинским футболом и не считает, что его уровень ощутимо опустился.

Я не вижу ни регресса, ни улучшения. Думаю, украинский футбол остался на том же уровне. Когда я работал в Украине, в клубах были квалифицированные легионеры. Сейчас много легионеров, но их квалификация, как по мне, недостаточная, чтобы создавать конкуренцию нашим топ-командам. Я не вижу, что наш футбол лучше или хуже. Мне нравится смотреть и следить за украинским футболом.

Когда поднимется «Металлист», а власть в Украине поменяется и опять поменяется руководители в каких-то клубах. Никто не знает, что будет в будущем. У нас футбол в основном зависит от политики в стране. Сейчас президент Украины интересуется футболом и уделяет ему достаточное внимание, но что будет дальше, никто не знает.