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Ребров: «Президент заверил, что трансферов без моего согласия не будет, а затем подписал ещё одного новичка.»

Не все так гладко в венгерском клубе
Футбол В Европе
07:22
Ребров: «Президент заверил, что трансферов без моего согласия не будет, а затем подписал ещё одного новичка.»
Сергей Ребров / фото - football24

Экс-наставник «Динамо» и нынешний главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров раскрыл подробности конфликта с руководством клуба:

«Я долго молчал, читал публикации в СМИ, но не хотел всё это комментировать, уважая свой контракт с клубом. Но, видимо, пора, поскольку вся эта ситуация меня очень сильно напрягает…

После того, как в начале года в трансферной политике «Ференцвароша» возникли определенные нюансы, я сказал президенту, что не согласен с некоторыми вещами. Считаю, что после трех чемпионских титулов, после выходов в Лигу Европы и Лигу чемпионов точно заслуживаю, чтобы перед приглашением новых игроков моё мнение было услышано. Президент меня заверил, что не будет никаких трансферов без моего согласия, а после этого клуб… подписал ещё одного новичка.

Я, конечно же, отреагировал на эту ситуацию и в беседе со своим агентом Шандором Варгой сказал, что так дальше работать не буду. Слов о том, что разрываю контракт, ухожу — не было. Я попросил менеджера передать это руководителю клуба только для того, чтобы мы встретились и за круглым столом решили все вопросы. Прошло уже почти четыре месяца, но встреча так и не состоялась, хотя президент не раз говорил журналистам, что хочет со мной поговорить.

У меня действующий контракт сроком еще на год, и я уважаю этот договор. Я не из тех людей, которые бегут при первом удобном случае, увидев улучшенные условия. Перед стартом прошлого сезона у меня были очень хорошие предложения от очень хороших клубов. Но у меня такой характер — если работаю с кем-то, верю в этих людей, то не могу просто так разорвать контракт. И я рад, что остался в «Ференцвароше».

Взаимное уважение руководителей, тренеров, игроков — это первое, с чего я начинаю разговор в новой команде. Но то, что происходит сейчас, немного некрасиво по отношению ко мне. И, самое главное, странно. Всё-таки за три года работы у нас были хорошие отношения, были успехи, и я всегда буду благодарен руководителям клуба за то, что меня сюда пригласили, а также болельщикам, которые поддерживали во всём. Но пришло время уважать и меня. Приняли какое-то решение — поставьте в известность.

Во-первых, мы можем только догадываться подталкивают ли они к тому, чтобы вы я сам ушел, и им не пришлось платить компенсацию, а, во-вторых, сумма этой компенсации не такая уж и большая. Далеко не миллион, как писали в СМИ. Но для меня это принципиальный вопрос, ведь я не собирался уходить из «Ференцвароша», мне нравилось здесь работать. Однако если клуб что-то говорит игрокам за моей спиной, значит, это клуб сделал какой-то выбор. В общем, я планирую быть в Будапеште 8 июня, как и было договорено раньше. Может, тогда и будут какие-то объяснения».

Ранее президент «Ференцвароша» Габор Кубатов сообщил, что Ребров изъявил желание уйти из венгерского клуба.

С «зелеными орлами» наставник трижды становился чемпионом «Венгрии», а также в 2020 году был признан лучшим тренером десятилетия в клубе.

Напомним, Ребров может возглавить «Тоттенхэм».

Источник: zbirna.com Павел Харченко
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Теги

Сергей Ребров Ференцварош Тоттенхэм

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