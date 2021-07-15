Ребров объяснил разницу между его переходом из «Шахтера» в «Динамо» и переходом Мораеса

Раньше команды не были настолько принципиальными соперниками

Сергей Ребров / фото - dynamo.kiev

Бывший игрок и тренер «Динамо» Сергей Ребров рассказал, почему его переход из «Шахтера» в киевский клуб – это нормально, а переход Жуниора Мораеса – нет:

«Когда я переходил из Шахтера в Динамо, то между клубами не было того соперничества, которое есть сейчас. В те времена Динамо было номером один, а Шахтер, хоть и пытался чего-то добиться, но это все равно были команды разных уровней. Сейчас все совсем по-другому. Каждый сезон Динамо и Шахтер борются за чемпионство, поэтому думаю, что сейчас переход с Динамо в Шахтер (или в обратном направлении) был бы невозможен. Хотя есть один пример - переход Мораес. Этот трансфер получил большую реакцию в Украине на это событие. Однако он бразильский игрок, а не украинский».

Ребров перешел из стана «горняков» в «Динамо» в 1992 году, и пробыл там 8 лет, пока его к себе не пригласил английский «Тоттенхэм». Форвард поиграл в Европе до 2005 года и вернулся в уже родной киевский клуб.

Уже в 2014 экс-нападающий стал тренером «Динамо», с которым дважды выиграл чемпионат Украины.

Сейчас украинец тренирует «Аль-Айн» из ОАЭ. Специалист перебрался в Эмираты после того, как разорвал контракт с «Ференцварошом» из-за низкой оплаты труда.

Напомним, Ребров прокомментировал назначение в «Аль-Айн».