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Ребров отклонил предложение возглавить АЕК

Греки не потянули запросы тренера
Футбол Украинские легионеры
18 мая 14:06
Ребров отклонил предложение возглавить АЕК
Фото: fradi.hu

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров отклонил предложение от АЕКа.

Греческий клуб сделал предложение украинскими наставнику. Однако тот запросил компенсацию в размере 1 миллиона евро. Его контракт с «Ференцварошем» действует еще сезон.

АЕК прекратил переговоры после запросов Реброва.

Будущее тренера в «Ференцвароше» также неопределенно. Судя по всему, в клубе готовы к уходу Реброва летом.

Его также хотят видеть тренером «Кайрата».

Источник: dynamomania.com Андрей Усмонов
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Теги

Ференцварош Сергей Ребров АЕК

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