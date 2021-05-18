Стало известно, сколько АЕК планирует платить Реброву
Ребров отклонил предложение возглавить АЕК
Греки не потянули запросы тренера
18 мая 14:06
Фото: fradi.hu
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров отклонил предложение от АЕКа.
Греческий клуб сделал предложение украинскими наставнику. Однако тот запросил компенсацию в размере 1 миллиона евро. Его контракт с «Ференцварошем» действует еще сезон.
АЕК прекратил переговоры после запросов Реброва.
Будущее тренера в «Ференцвароше» также неопределенно. Судя по всему, в клубе готовы к уходу Реброва летом.
Его также хотят видеть тренером «Кайрата».
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