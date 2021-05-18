Ребров отклонил предложение возглавить АЕК

Греки не потянули запросы тренера

Фото: fradi.hu

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров отклонил предложение от АЕКа.

Греческий клуб сделал предложение украинскими наставнику. Однако тот запросил компенсацию в размере 1 миллиона евро. Его контракт с «Ференцварошем» действует еще сезон.

АЕК прекратил переговоры после запросов Реброва.

Будущее тренера в «Ференцвароше» также неопределенно. Судя по всему, в клубе готовы к уходу Реброва летом.

Его также хотят видеть тренером «Кайрата».