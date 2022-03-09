Ребров планирует вернуться в Украину: «Я возьму в руки оружие – с путиным компромисса нет»

Фото: ФК Аль-Айн

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров в интервью independent.ie заявил о желании вернуться в Украину и сражаться против врага всего человечества – владимира путина и его российской армии:



У меня в ОАЭ работа, но как только сезон закончится, вернусь домой со своими людьми. Приеду как только смогу. Я буду драться. Все выходят на улицы, мы едины как народ. Мир интересуется, как украинцы защитят свой народ. Это потому, что люди выйдут на улицы и будут драться, все едины. Мы знаем, что нам делать.

В 2014 году там начались неприятности, а сейчас там ничего нет, это территория «ДНР». Но мы боремся не только за Горловку, но и за всю Украину. Россияне заняли город в 2014 году, мы все еще ждем, Горловка восемь лет под контролем ДНР. Мои родители сейчас в Киеве, но я долго не мог вернуться, чтобы увидеть дом и бабушку.

Мама с отцом уже три дня в бомбоубежище в Киеве. Мои родители в возрасте, они не хотят переезжать, просто идут в хранилище, когда нужно. Но для них невозможно переехать из Киева, в возрасте их было бы очень трудно перевезти.

Конечно, я возьму в руки оружие. Мы выживем. Выиграем. Я не вижу компромисса, потому что его нет с путиным. Он хочет только отправиться в Киев и показать, что оккупировал нашу страну. Он не заинтересован в компромиссах, мы будем сражаться за свой народ и останемся до конца. Сейчас мы боремся за свою страну, хотим решать свою судьбу, а не чтобы люди управляли нашей страной или указывали нам, что делать в будущем.

Вы видите Харьков, весь город живет под землей семь дней. Я в Дубае, где жизнь спокойна. Харьков – университетский город, раньше была спокойная, там хорошая жизнь, у нас было много студентов, которые ездят из ОАЭ в Харьков, а сейчас город разрушен. Мы все волнуемся, и это касается не только Киева.