Ребров заявил, что намерен вернуться в Украину
Ребров привів «Аль-Айн» до чемпіонства в ОАЕ
Команда українського тренера встановила новий рекорд країни
22:56
Сергій Ребров / Фото - FacebookУкраїнський спеціаліст Сергій Ребров став чемпіоном ОАЕ разом з «Аль-Айном».
В матчі 23-го туру його підопічні розгромили «Аль-Джазіру» (5:0). Після цієї перемоги «Аль-Айн» забезпечив собі титул. Команда набрала 58 очок і стала недосяжною для конкурентів. На другому місці «Шарджа» – 48 очок.
Покер у складі переможців зробив Коджо Лаба, ще один забитий м'яч в активі Кайо Канедо. «Аль-Айн» виграв чемпіонат в 14-й раз і встановив новий рекорд країни.
Для Реброва це шосте чемпіонство в кар’єрі. Раніше він виграв двічі виграв чемпіонат України з «Динамо» і три рази став чемпіоном Угорщини з «Ференцварошем».
Раніше Ребров заявив, що хоче повернутися в Україну.
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