Ребров признался, что хотел продолжить работать в «Ференцвароше»

Сергей Ребров / Фото - Аль-Айн

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал в интервью программе «Бомбардир» о том, что был готов продолжать работу в «Ференцвароше».

Я не представлял, что будет такая ситуация как в «Ференцвароше». Что случилось? Мы люди подневольные. Я хочу здесь работать, а работодатель говорит «извини, я не хочу».

Я расстался с чистой душей, я сделал все для этой команды. Я готов был дальше продолжать работать, но такое решение руководства команды. Что бы они ни говорили о том, что я принял решение – никакого решения я не принимал.

Был готов доработать свой контракт до конца, но это решение руководства. Я об этом не жалею. Да, было обидно, но ты понимаешь, что в работе тренера не знаешь, что тебя ждет дальше, даже если есть какой-то результат.