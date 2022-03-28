Ребров: «Сверху нас стараются стереть с лица земли – нужно закрыть небо над Украиной»
Ребров: «путин проиграл, а проигрывать он не умеет. Реакцию этого маразматика мы не знаем, остается молиться за Украину»
Украинский тренер высказался о кровавом диктаторе россии
17:05
Сергей Ребров / Фото: Футбол 24
Украинский тренер Сергей Ребров поделился мнением о провале плана захвата Украины террористом владимиром путиным.
«План путина сорвался. Он думал захватить Украину за два дня. Думал, что его будут встречать с объятиями. Полагал, что регионы, которые находятся поблизости с российской границей, возьмут просто. Но то, что сейчас делает Харьков, Мариуполь, он совсем этого не ожидал. А пройти дальше у него вообще шансов нет. Если так стоят эти города.
Его план провалился. Он не умеет проигрывать, а теперь понимает, что проиграл во всем, на всех фронтах. Мы побеждаем повсюду, но реакцию этого маразматика, мы не знаем, что будет дальше. Остается молиться, помогать Украине всем, что у нас есть. Уверен, что правда на нашей стороне».
Ранее украинский защитник Виталий Миколенко рассказал, что бы сделал с путиным.
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