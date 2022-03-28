Ребров: «путин проиграл, а проигрывать он не умеет. Реакцию этого маразматика мы не знаем, остается молиться за Украину»

Сергей Ребров / Фото: Футбол 24

Украинский тренер Сергей Ребров поделился мнением о провале плана захвата Украины террористом владимиром путиным.

Его план провалился. Он не умеет проигрывать, а теперь понимает, что проиграл во всем, на всех фронтах. Мы побеждаем повсюду, но реакцию этого маразматика, мы не знаем, что будет дальше. Остается молиться, помогать Украине всем, что у нас есть. Уверен, что правда на нашей стороне».