Ребров: «Я был бы рад работать в национальной команде. Я патриот Украины»
Ребров раскритиковал тактику Де Дзерби в «Шахтере»
Тренер считает, что донецкая команда играет в контроль ради контроля
13:38
Сергей Ребров / Фото: Getty Images
Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров в шоу «Бомбардир» высказался о тактике «Шахтера» при Роберто Де Дзерби.
«Я смотрю много игр «Шахтера» и «Динамо», анализирую. Не могу сказать, что горняки играют первым номером. Если два опорных полузащитника и два центральных защитника катают мяч между собой по 20 минут... Я не считаю, что эта команда играет первым номером.
Конечно, я смотрел последние матчи «Шахтера», и они улучшаются в этом плане. Стараются больше играть вперед. В первых же играх был просто контроль мяча. Я согласен с Сопко, который охарактеризовал такую игру, как какой-то элемент мини-футбола. Нужно понимать, для чего нужен контроль мяча. Для того, чтобы создать численное преимущество и играть вперед».
Ранее Ребров заявил, что был готов работать со сборной Украины.