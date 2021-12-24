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Ребров раскритиковал тактику Де Дзерби в «Шахтере»

Тренер считает, что донецкая команда играет в контроль ради контроля
Футбол Украинские легионеры
13:38
Ребров раскритиковал тактику Де Дзерби в «Шахтере»
Сергей Ребров / Фото: Getty Images

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров в шоу «Бомбардир» высказался о тактике «Шахтера» при Роберто Де Дзерби.

«Я смотрю много игр «Шахтера» и «Динамо», анализирую. Не могу сказать, что горняки играют первым номером. Если два опорных полузащитника и два центральных защитника катают мяч между собой по 20 минут... Я не считаю, что эта команда играет первым номером.

Конечно, я смотрел последние матчи «Шахтера», и они улучшаются в этом плане. Стараются больше играть вперед. В первых же играх был просто контроль мяча. Я согласен с Сопко, который охарактеризовал такую игру, как какой-то элемент мини-футбола. Нужно понимать, для чего нужен контроль мяча. Для того, чтобы создать численное преимущество и играть вперед».

Ранее Ребров заявил, что был готов работать со сборной Украины.

Петр Приходько
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Теги

Сергей Ребров Аль-Айн Шахтер Донецк

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