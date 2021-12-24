Ребров раскритиковал тактику Де Дзерби в «Шахтере»

Сергей Ребров / Фото: Getty Images

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров в шоу «Бомбардир» высказался о тактике «Шахтера» при Роберто Де Дзерби.

Конечно, я смотрел последние матчи «Шахтера», и они улучшаются в этом плане. Стараются больше играть вперед. В первых же играх был просто контроль мяча. Я согласен с Сопко, который охарактеризовал такую игру, как какой-то элемент мини-футбола. Нужно понимать, для чего нужен контроль мяча. Для того, чтобы создать численное преимущество и играть вперед».