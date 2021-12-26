Ребров: «Лобановский – наша легенда, но у меня немного другие принципы работы»
Ребров рассказал, как добиться уважения футболистов
Тренер «Аль-Айна» поделился своим рецептом успеха
22:09
Сергей Ребров / Фото - Аль-Айн
Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров в эфире программы «Бомбардир» рассказал, как специалисту добиться уважения подопечных на новом месте работы.
Начинаешь все с нуля. Работаешь каждый день, стараешься обращать внимание на детали, подсказывать каждому игроку. Особенно в первые дни, месяцы работы. Хорошо, когда у тебя есть долгий период предсезонной подготовки, когда есть время рассказать свои требования.
Если этого нет – стараешься форсировать, делаешь все быстрее. Хорошо, что у нас было два месяца подготовки. Более-менее футболисты понимали наши требования.
Ребров также отметил, что его методы работы отличаются от подхода Лобановского.
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