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Ребров рассказал, почему украинские тренеры не востребованы в Европе

Вся проблема – в незнании языка
Футбол Украинские легионеры
14:41
Ребров рассказал, почему украинские тренеры не востребованы в Европе
Сергей Ребров / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров в шоу «Бомбардир» рассказал, почему украинские специалисты не востребованы в Европе.

«С Динамо была первая работа. Это большая ответственность, потому что я там был игроком. Мне было интересно попробовать. Но пробовать с Динамо — это не значит, что у тебя есть шанс на ошибку. Как раз этих шансов у меня не было. И я благодарен футболистам, команде, что они помогли. И вместе в начале моего пути мы достигли какого-то результата. Я помог команде, а они помогли мне.

Работа на Востоке – курорт? Так пусть приедут поработают. Многие могут сидеть за столом, строчить, никто их не контролирует. Они вбросили какую-то какашку, а вы – расхлебываете. Почему ни одного украинского тренера нет в этом регионе? Пускай какого-то пригласят, я с удовольствием посмотрю, как они будут тут работать.

Почему так много украинских тренеров не востребованы? Главное, как я не раз говорил, знать язык. Не только для работы в другой стране, но и чтобы развиваться. Как ты можешь это делать, если ты не прочитаешь сайт футбольный или новости? Нужно читать и развиваться».


Ранее Ребров заявил, что был готов работать со сборной Украины.

Петр Приходько
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Сергей Ребров Аль-Айн

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