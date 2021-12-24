Ребров рассказал, почему украинские тренеры не востребованы в Европе

Сергей Ребров / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров в шоу «Бомбардир» рассказал, почему украинские специалисты не востребованы в Европе.

Работа на Востоке – курорт? Так пусть приедут поработают. Многие могут сидеть за столом, строчить, никто их не контролирует. Они вбросили какую-то какашку, а вы – расхлебываете. Почему ни одного украинского тренера нет в этом регионе? Пускай какого-то пригласят, я с удовольствием посмотрю, как они будут тут работать.

Почему так много украинских тренеров не востребованы? Главное, как я не раз говорил, знать язык. Не только для работы в другой стране, но и чтобы развиваться. Как ты можешь это делать, если ты не прочитаешь сайт футбольный или новости? Нужно читать и развиваться».