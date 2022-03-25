Ребров: «российские солдаты убивают детей, женщин, гражданских – а потом говорят о кока-коле…»

Фото: dynamo.kiev.ua

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров надеется, что народ россии осмелеет и восстанет против преступного режима:



Я читаю Навального, я читаю канал Insider – интересно, что прогрессивные люди думают. Их много, но они не вылезают, до какого-то времени.

Я надеюсь, что наше с вами интервью – это капля в море. Я надеюсь, те популярные люди из Украины, которых знают в россии, они попытаются донести.

Очень многое сейчас зависит от простых людей. Даже не выйти на улицу, а показать какую-то поддержку. Когда их будет много, то их уже некуда будет сажать на 15 суток или на 15 лет. Люди просто восстанут против этого режима, потому что этот режим убивает в людях желание прогрессировать, желание пользоваться новыми технологиями, потому что закрывают абсолютно все.