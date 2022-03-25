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Ребров: «российские солдаты убивают детей, женщин, гражданских – а потом говорят о кока-коле…»

Украинский тренер не понимает, что не так с этими людьми
Футбол Украинские легионеры
22:36
Ребров: «российские солдаты убивают детей, женщин, гражданских – а потом говорят о кока-коле…»
Фото: dynamo.kiev.ua

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров надеется, что народ россии осмелеет и восстанет против преступного режима:

Я так же, как и вы, вероятно, слушаю разговоры русских солдат, когда они звонят матерям, девушкам. Я слышу, о чем они говорят – это просто какое-то безумие. Эти солдаты убивают детей, женщин, гражданских – они говорят о какой-то кока-коле... Поэтому я не знаю, как достучаться до кого-нибудь.

Я читаю Навального, я читаю канал Insider – интересно, что прогрессивные люди думают. Их много, но они не вылезают, до какого-то времени.

Я надеюсь, что наше с вами интервью – это капля в море. Я надеюсь, те популярные люди из Украины, которых знают в россии, они попытаются донести.

Очень многое сейчас зависит от простых людей. Даже не выйти на улицу, а показать какую-то поддержку. Когда их будет много, то их уже некуда будет сажать на 15 суток или на 15 лет. Люди просто восстанут против этого режима, потому что этот режим убивает в людях желание прогрессировать, желание пользоваться новыми технологиями, потому что закрывают абсолютно все.

Артем Милевский, несмотря на постоянную опасность, не собирается покидать Киев.

Источник: sport.ua Олег Шумейко-младший
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Сергей Ребров

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