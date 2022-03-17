Ребров: «С россиянами бывают конфликты – с их молчаливого согласия убивают мой народ и разрушают мою страну»

Наставник «Аль-Айна» намагається донести правду до громадян країни-агресора

Фото: dynamo.kiev.ua

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров заявил, что общался с российскими спортсменами, но они слишком напуганы, чтобы выступить против войны в Украине.



В Дубае много граждан из страны, которая напала на нас?

Хватает. Бывают и конфликты. Как в россии, так и здесь, достаточно жертв многолетней пропаганды. Эти люди, к сожалению, непоколебимы. На каждую игру я выхожу с украинской символикой. С ней хожу и по городу, и находятся и те россияне, которые подходят и приносят свои извинения. Но таких мало.

В свое время вы выступали в казанском «Рубине». У вас остались там знакомые, до которых вы пытаетесь донести правду?

Разумеется, за все это время я разослал достаточно сообщений, но фактор пропаганды играет свою роль. Хватает людей, которые все понимают и мысленно нас поддерживают, но законы этой ужасной страны сковывают все инициативы. Впрочем, мне все равно, на какой срок их могут посадить – с их молчаливого согласия убивают мой народ и разрушают мою страну.

Люди спорта – они ведь решительные и бесстрашные. Или это не тот случай?

По отношению к россии – не тот. Думаю, что те же футболисты понимают, что, кроме своего чемпионата, они нигде не нужны. Поэтому, даже если у них и есть какая-то позиция по отношению к войне, они ее не высказывают. Хотят спокойно жить. У них, может, это и получается, но страдаем мы, поэтому с нашей стороны не может быть никакого прощения.

Как в Запорожье принимают беженцев из ада в Мариуполе.