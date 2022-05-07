Ребров: «Зараз я говорю українською. Не дуже приємно говорити мовою агресора»
Ребров: «Сейчас никто не кричит, что они из россии, прячутся»
Украинский тренер заявил, что орки обо*рались
Сергей Ребров / Фото: Twitter
Украинский тренер Сергей Ребров рассказал об инциденте с русским.
«Каких-то конфликтов или инцидентов уже нет. Хотя однажды в лифте я встретил одного мужчину, вышедшего с футболкой «россия». Я его спросил, что он хочет этим показать. Он ответил: «Да это просто футболка». Я сказал, к чему это, если умирают люди, он вышел из лифта и куда-то побежал.
Конфликтов нет, но лично у меня общаться с россиянами нет желания... но очень сложно игнорировать, как в этом случае с футболкой. Сейчас никто не кричит, что они из россии, они прячутся, основная масса из тех, что в Эмиратах, понимают, что происходит».
Ранее Ребров призвал всех общаться на украинском языке.
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