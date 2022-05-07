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Ребров: «Сейчас никто не кричит, что они из россии, прячутся»

Украинский тренер заявил, что орки обо*рались
Футбол Украинская Премьер-лига
08:30
Ребров: «Сейчас никто не кричит, что они из россии, прячутся»
Сергей Ребров / Фото: Twitter

Украинский тренер Сергей Ребров рассказал об инциденте с русским.

«Каких-то конфликтов или инцидентов уже нет. Хотя однажды в лифте я встретил одного мужчину, вышедшего с футболкой «россия». Я его спросил, что он хочет этим показать. Он ответил: «Да это просто футболка». Я сказал, к чему это, если умирают люди, он вышел из лифта и куда-то побежал.

Конфликтов нет, но лично у меня общаться с россиянами нет желания... но очень сложно игнорировать, как в этом случае с футболкой. Сейчас никто не кричит, что они из россии, они прячутся, основная масса из тех, что в Эмиратах, понимают, что происходит».

Ранее Ребров призвал всех общаться на украинском языке.

Источник: Сніданок з 1+1 Петр Приходько
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Сергей Ребров

Комментарии 1

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7 мая 2022г. 08:49
Рыло еще не набили? Или там мало ходит в футболках с украинской символикой? И всякие придурки к ним не цепляются! Тебе уже наверное лет 50 а каким бараном был таким и остался! И чего это чуркис тебе не говорит вернуть бабло которое ты заработал в России!
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