Ребров: «Сейчас никто не кричит, что они из россии, прячутся»

Сергей Ребров / Фото: Twitter

Украинский тренер Сергей Ребров рассказал об инциденте с русским.

Конфликтов нет, но лично у меня общаться с россиянами нет желания... но очень сложно игнорировать, как в этом случае с футболкой. Сейчас никто не кричит, что они из россии, они прячутся, основная масса из тех, что в Эмиратах, понимают, что происходит».