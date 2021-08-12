Ребров: «Сейчас я выполняю контракт в «Аль-Айне», но буду рад возглавить сборную Украины»

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Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров поделился мыслями о составе команды и о перспективах возглавить сборную Украины. Слова тренер приводит пресс-служба клуба.

Если клуб решит, что я должен уйти, несомненно, я приму работу главным тренером сборной Украины.

Очень доволен работой команды на сборах в Испании. Проделанная работа была замечательной. Конечно, есть некоторые мелкие детали, которые требуют удвоенных усилий, чтобы достичь необходимого уровня. Но в целом дела шли хорошо.

Клуб ищет футболистов с высокой эффективностью. Игроки понимают, что «Аль-Айн» пригласил их из-за наличия большого потенциала. От всех требуется быстро адаптироваться к плану и стилю игры тренера. Уверен, они смогут быстро приспособиться к игре, которую хочет показывать команда».