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Ребров снова в Лондоне? «Тоттенхэму» предложили кандидатуру украинца на пост наставника команды

Главный тренер «Ференцвароша» спустя года может вернуться в АПЛ

Футбол Украинские легионеры
20:40
Ребров снова в Лондоне? «Тоттенхэму» предложили кандидатуру украинца на пост наставника команды
Сергей Ребров / Фото - dynamo.kiev.ua
«Тоттенхэм» продолжает поиски специалистов на должность главного тренера команды. Об этом сообщает tuttomercatoweb.com.

Ранее сообщалось, что наставник ПСЖ Маурисио Почеттино изъявил желание вернуться в лондонский клуб, однако такой расклад вряд ли состоится.

Тем временем, как утверждает источник, «Тоттенхэму» были предложены услуги главного тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва, который в начале 2000-х годов защищал цвета лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что Ребров имеет конфликт с руководством венгерского клуба, и украинец уже занимается поиском нового места работы на следующий сезон.
Владимир Кириченко
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Теги

Сергей Ребров Ференцварош Тоттенхэм

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