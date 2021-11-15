Ребров стал лучшим тренером месяца в ОАЭ третий раз подряд

Его команда выиграла два из трех матчей в октябре

Фото: Аль-Айн

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров вновь стал лучшим по итогам месяца в чемпионате ОАЭ.

В трех матчах его команда выиграла два – над «Аль-Васлем» (2:0) и «Аль-Дафрой» (1:0). Также была ничью с «Аль-Ахли» (1:1).

По итогам октября Ребров был признан тренером месяца в чемпионате. Эту награду он получил в третий раз подряд. Он также признавался лучшим по итогам августа и сентября.

«Аль-Айн» лидирует в чемпионате, опережая ближайшего соперника на четыре очка.