Денисов: «Маловероятно, что Ребров сейчас возглавит сборную»
Ребров станет новым главным тренером сборной Украины. Известен срок контракта
В ближайшее время специалист будет официально представлен УАФ
07:36
Сергей Ребров / Фото - footboomНовым главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров. Контракт специалиста будет подписан по схеме «2+1».
Исходя из этого, наставник будет стоять у руля «сине-желтых» в отборе на чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024. По окончании отбора на континентальный форум соглашение может быть продолжено еще на год.
Накануне 47-летний Ребров уладил с «Аль-Айном» все вопросы, которые препятствовали назначению в сборную.
Отметим, что 9 августа на исполкоме УАФ Реброва представят новым главным тренером национальной команды.
Ранее стало известно, почему Андрей Шевченко решил покинуть пост тренера сборной Украины.