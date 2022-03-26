Ребров: «российские солдаты убивают детей, женщин, гражданских – а потом говорят о кока-коле…»
Ребров: «Сверху нас стараются стереть с лица земли – нужно закрыть небо над Украиной»
Иного варианта для остановки кровопролития Сергей не видит
09:59
Фото: ФК Аль-Айн
Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров заявил, что следует закрыть небо, чтобы остановить апокалипсис в Украине:
Я сейчас очень многое даю интервью европейским каналам и стараюсь объяснить, что самое важное для нас — закрыть небо. Если небо будет открыто, нас будут бомбить, и мы не сможем защитить нашу страну, это невозможно. Сверху нас стараются стереть с лица земли, всю нашу территорию.
Я видел снимки Мариуполя, прежде чем все началось и сейчас, это просто апокалипсис.
Артем Милевский, несмотря на постоянную опасность, не собирается покидать Киев.
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