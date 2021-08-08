Ребров уже прибыл в Киев для возвращения в сборную

Замена Шевченко подоспела!

Сергей Ребров / фото - FootBoom

Сергей Ребров рейсом из Франкфурта прибыл в Украину.

Тренер является основным претендентом на пост главного тренера украинской национальной команды, и как сообщает источник, именно для этого назначения и прилетел на родину.

На данный момент коуч является наставником эмиратского «Аль-Айна», но, скорее всего, разорвет контракт с командой, чтобы вернуться в национальную команду.

Как сообщалось ранее, о назначении Реброва объявят в понедельник, 9-го августа.

47-летний специалист уже работал в сборной Украины в период с 2010 по 2011 год ассистентом главного тренера.

Также Ребров в качестве игрока провел за национальную команду 75 матчей, в которых забил 15 голов.

Напомним, Мирон Маркевич заявил, что ему даже не предлагали возглавить сборную.