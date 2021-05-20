Ребров в ближайшее время отправится на переговоры в АЕК

«Ференцварош» уже нашел замену украинцу

Сергей Ребров / фото - Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Ференцвароша» украинец Сергей Ребров в ближайшее время должен отправиться в Афины на переговоры с клубом АЕК. Об этом сообщает портал Nemzeti Sport.

Греческий клуб предлагает Реброву контракт на два сезона с зарплатой миллион евро в год.

Стоит отметить, что «Ференцварош» уже нашел замену Реброву и предложил контракт тренеру «Аустрии» Петеру Штегеру.

Напомним, Ребров обьяснил, почему уходит из клуба.