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Ребров в компании Гельзина посетил тренировку «Олимпика»
Тренер «Ференцвароша» поддержал команду
18 марта 17:10
Фото: fradi.hu
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров вернулся в Украину.
18 марта Ребров в компании Владислава Гельзина посетил тренировку «Олимпика».
Отмечается, что Ребров выступил с речью перед командой. Он поддержал тренер Юрия Калитвинцева и всю команду из-за неудачных результатов в последних матчах.
«Олимпик» идет 10-м в таблице УПЛ.