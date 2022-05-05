Ребров виграв свій перший трофей в ОАЕ

Команда українця не без проблем тріумфувала в Кубку ОАЕ

Сергій Ребров / Фото: Аль-Айн

Колишній тренер київського «Динамо» Сергій Ребров на чолі «Аль-Айну» виграв Кубок ОАЕ. Для українського фахівця це перша нагорода з нинішнім клубом.

У фіналі турніру команда Реброва зіграла з «Шабаб Аль-Ахлі». Основний та додатковий час команди завершили внічию і тому переможця визначила серія пенальті.

Кубок ОАЕ. Фінал

«Аль-Айн» – «Шабаб Аль-Ахлі» 2:2 (5:4 по пен.)

Голи: Лаба, 53, Кайо, 75 — Картабія, 28, 81

Нагадаємо, раніше Ребров заявляв, що після закінчення дії контракту з «Аль-Айном» планує повернутися в Україну та взяти в руки зброю.



