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Ребров виграв свій перший трофей в ОАЕ

Команда українця не без проблем тріумфувала в Кубку ОАЕ
Футбол Украинские легионеры
07:56
Ребров виграв свій перший трофей в ОАЕ
Сергій Ребров / Фото: Аль-Айн

Колишній тренер київського «Динамо» Сергій Ребров на чолі «Аль-Айну» виграв Кубок ОАЕ. Для українського фахівця це перша нагорода з нинішнім клубом.

У фіналі турніру команда Реброва зіграла з «Шабаб Аль-Ахлі». Основний та додатковий час команди завершили внічию і тому переможця визначила серія пенальті.

Кубок ОАЕ. Фінал

«Аль-Айн» – «Шабаб Аль-Ахлі» 2:2 (5:4 по пен.)

Голи: Лаба, 53, Кайо, 75 — Картабія, 28, 81

Нагадаємо, раніше Ребров заявляв, що після закінчення дії контракту з «Аль-Айном» планує повернутися в Україну та взяти в руки зброю.


Карен Агабекян
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Аль-Айн Сергей Ребров

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