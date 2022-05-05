Один из лучших легионеров «Динамо» при Реброве уже ходит с пивным животом
Ребров виграв свій перший трофей в ОАЕ
Команда українця не без проблем тріумфувала в Кубку ОАЕ
07:56
Сергій Ребров / Фото: Аль-Айн
Колишній тренер київського «Динамо» Сергій Ребров на чолі «Аль-Айну» виграв Кубок ОАЕ. Для українського фахівця це перша нагорода з нинішнім клубом.
У фіналі турніру команда Реброва зіграла з «Шабаб Аль-Ахлі». Основний та додатковий час команди завершили внічию і тому переможця визначила серія пенальті.
Кубок ОАЕ. Фінал
«Аль-Айн» – «Шабаб Аль-Ахлі» 2:2 (5:4 по пен.)
Голи: Лаба, 53, Кайо, 75 — Картабія, 28, 81
Нагадаємо, раніше Ребров заявляв, що після закінчення дії контракту з «Аль-Айном» планує повернутися в Україну та взяти в руки зброю.
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