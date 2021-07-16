Ребров: «Возможно, через несколько лет у меня будет возможность поработать со сборной Украины»

Сергей Ребров / фото - КП

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров поделился мыслями о работе в национальной сборной Украины. Наставник высказался о перспективах Андрея Шевченко и заявил в эфире подкаста Ukraine+Football, что однажды сам сможет возглавить и главную команду страны.

Я уверен, что Андрей Шевченко хотел бы работать каждый день. Он – молодой тренер. Для него важно найти клуб, чтобы работать в нем каждый день. Тоже самое и со мной.

Я наслаждаюсь работой в таком ритме. И я не знаю, что будет в будущем.

Возможно, через несколько лет у меня будет возможность поработать в сборной Украины. Но сейчас я наслаждаюсь ежедневной работой. Это моя жизнь.

Для меня это разные вещи – работа в клубе и работа в сборной».