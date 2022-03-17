Ребров высказался о предательстве Украины Тимощука

Анатолия навсегда отстранили от украинского футбола

Фото: ФК Аль-Айн

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров поделился своим мнением об Анатолии Тимощуке, который после начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины продолжает работать в рф.



Много лет вы выступали бок о бок в составе сборной Украины с, пожалуй, главной футбольной крысой нашей страны. Могли себе представить, что наш патриот Толя Тимощук будет себя так вести во время войны против своего народа?

К сожалению, существует категория людей, которые понимают, что в Украину они уже не вернутся, а в Европе они никому не нужны. Возможно, у кого-то из них и есть какая-то позиция, но они ее не озвучивают и сидят молча. Это касается не только спортсменов, но и людей шоу-бизнеса, родившихся в Украине… Я уверен, что Толя где-то внутри переживает, но ему, наверное, нужно кормить свою семью – и это для него важнее гражданской позиции. Это его жизнь. Вот только во время войны нельзя занять нейтральную позицию. Посижу, дескать, пару недель, выжду, на чьей стороне будет преимущество, и потом выскажу свое мнение. Нет. Такого не будет, и я надеюсь, что наша страна очиститься от таких людей.

Напомним, что Тимощука навсегда отстранили от футбольной деятельности в Украине.