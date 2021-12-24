Ребров: «Я был бы рад работать в национальной команде. Я патриот Украины»

Сергей Ребров / фото - football24

Главный тренер эмиратского «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал о желании возглавить сборную Украины в будущем:

Конечно, я был бы рад работать в национальной команде. Я патриот Украины. Кто-то говорит, что в сборной нужно работать в 60-70 лет, когда уже есть опыт. Но в сборную тебя не приглашают каждый месяц. Сейчас я получаю удовольствие от работы в «Аль-Айне».

Посмотрим, что будет дальше».