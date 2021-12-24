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Ребров: «Я был бы рад работать в национальной команде. Я патриот Украины»

Специалисту предлагали должность тренера «сине-желтых» этим летом
Футбол Украинские легионеры
13:25
Ребров: «Я был бы рад работать в национальной команде. Я патриот Украины»
Сергей Ребров / фото - football24

Главный тренер эмиратского «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал о желании возглавить сборную Украины в будущем:

«Выходили на меня со сборной Украины, но уже у меня есть контракт. Я готов работать со сборной Украины. Но я сказал тогда: вы решите ситуацию с клубом, и я готов. Я никого подсиживать не буду, и я представляю, как сложно сейчас Александру Петракову. Какое давление со всех сторон. Лично я был готов, но у меня контракт. Если бы договорились с клубом, то я бы с удовольствием работал со сборной.

Конечно, я был бы рад работать в национальной команде. Я патриот Украины. Кто-то говорит, что в сборной нужно работать в 60-70 лет, когда уже есть опыт. Но в сборную тебя не приглашают каждый месяц. Сейчас я получаю удовольствие от работы в «Аль-Айне».

Посмотрим, что будет дальше».

После ухода Андрея Шевченко в УАФ хотели видеть Реброва главным тренером команды, но тот был связан контрактными обязательствами.

Напомним, хавбек «Аль-Айна» поблагодарил высшие силы за возможность поработать с Ребровым.

 

Павел Харченко
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Теги

Сергей Ребров Аль-Айн сборная Украины (футбол)

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