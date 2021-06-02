Ребров: «Если решение о моем будущем в «Ференцвароше» принято – поставьте меня в известность»
Ребров: «Я не из тех людей, которые бегут при первом удобном случае, увидев улучшенные условия»
Украинский специалист – о возможном уходе на повышение
Сергей Ребров / Фото: fradi.hu
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал интерес европейских клубов к его персоне.
Греческий АЕК, английский «Тоттенхэм», клубы из ОАЭ. Вы уже начали переговоры с новыми работодателями?
Перед стартом прошлого сезона у меня были очень хорошие предложения от очень хороших клубов. Я не из тех людей, которые бегут при первом удобном случае, увидев улучшенные условия. И сейчас есть какие-то предложения, но я всем отвечаю только одно – у меня действующий контракт с «Ференцварошем». Как только он будет расторгнут, мы непременно поговорим.
Напомним, что Ребров является основным претендентом на пост главного тренера «Фенербахче».
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